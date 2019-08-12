Суд отказал АСВ в аресте активов экс-руководства банка "БФГ-Кредит"

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" на сумму около 41,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), просившего принять данные обеспечительные меры в деле о банкротстве "БФГ-Кредита" при рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых бывших топ-менеджеров банка.

Ответчиками являются, в частности, бывший основной владелец банка Юрий Глоцер (ему принадлежало около 40% банка), другой бывший совладелец и председатель совета директоров гражданин США Евгений Мафцир (10%), экс-председатель правления Павел Дойнов, бывшие члены правления Борис Ерцев, Наталья Ткачук, Владимир Рассадин.

Как ранее сообщало АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующие банк лица формировали "техническую" ссудную задолженность и не принимали мер для предупреждения его банкротства. ЦБ в июле 2016 года отозвал у банка лицензию. На тот момент регулятор оценивал "дыру" в капитале банка не менее чем в 40 миллиардов рублей. Арбитраж Москвы в сентябре 2016 года признал "БФГ-Кредит" банкротом. Согласно данным ЦБ, банк на 1 июля 2016 года занимал 99-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Басманный суд Москвы в 2018 году выдал санкцию на заочный арест Дойнова, обвиняемого по делу о растрате. Сообщалось, что обвиняемый находится за пределами России и объявлен в международный розыск. В мае этого года полиция возбудила в отношении Глоцера уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 миллиарда рублей. Как следует из материалов следствия, тот совместно с неустановленными участниками преступной группы разработал план хищения имущества другого совладельца "БФГ-Кредита", Тамары Хорошиловой.