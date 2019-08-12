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РИА Новости

Суд отказал АСВ в аресте активов экс-руководства банка "БФГ-Кредит"

11:17, 12 августа 2019
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© РИА НовостиКарта КБ "БФГ-Кредит"
Карта КБ БФГ-Кредит
© РИА Новости
Карта КБ "БФГ-Кредит". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" на сумму около 41,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), просившего принять данные обеспечительные меры в деле о банкротстве "БФГ-Кредита" при рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых бывших топ-менеджеров банка.
Офис банка БФГ-Кредит. Архивное фото
13 октября 2016, 17:04РИА Новости
"Дыра" в балансе банка "БФГ-Кредит" составила 47,4 миллиарда рублейСовокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии банка "БФГ-Кредит", по последней оценке, составляет 47,4 миллиарда рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Ответчиками являются, в частности, бывший основной владелец банка Юрий Глоцер (ему принадлежало около 40% банка), другой бывший совладелец и председатель совета директоров гражданин США Евгений Мафцир (10%), экс-председатель правления Павел Дойнов, бывшие члены правления Борис Ерцев, Наталья Ткачук, Владимир Рассадин.
Как ранее сообщало АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующие банк лица формировали "техническую" ссудную задолженность и не принимали мер для предупреждения его банкротства. ЦБ в июле 2016 года отозвал у банка лицензию. На тот момент регулятор оценивал "дыру" в капитале банка не менее чем в 40 миллиардов рублей. Арбитраж Москвы в сентябре 2016 года признал "БФГ-Кредит" банкротом. Согласно данным ЦБ, банк на 1 июля 2016 года занимал 99-е место в банковской системе РФ по величине активов.
Басманный суд Москвы в 2018 году выдал санкцию на заочный арест Дойнова, обвиняемого по делу о растрате. Сообщалось, что обвиняемый находится за пределами России и объявлен в международный розыск. В мае этого года полиция возбудила в отношении Глоцера уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 миллиарда рублей. Как следует из материалов следствия, тот совместно с неустановленными участниками преступной группы разработал план хищения имущества другого совладельца "БФГ-Кредита", Тамары Хорошиловой.
Ранее бывший банкир и кинопродюсер Глоцер обращался к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой включить его в "лондонский список" предпринимателей, который скрываются за границей, но хотят вернуться на родину. Титов сообщал, что российские следователи проверяли бизнесмена на причастность к покушению на хищение в особо крупном размере имущества ряда граждан, но процессуального статуса подозреваемого либо обвиняемого он на тот момент не имел.
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БФГ-КредитАгентство по страхованию вкладовРоссияЭкономика
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