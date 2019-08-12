В Ивановской области вернули в оборот около 6 тысяч гектаров сельхозземель

ИВАНОВО, 12 авг – РИА Новости. Около шести тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Ивановской области вернули в оборот в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В 2019 году в регионе реализуется государственная программа по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В соответствии с ней сельхозпроизводителям компенсируется до 30% затрат на эти цели. Уже поступило более 30 заявок на участие в программе. Всего же на выплату субсидий в текущем году предусмотрен 51 миллион рублей", – сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, впервые за последние несколько лет в регионе предусмотрены средства на известкование кислых почв. Объем финансирования составил 10 миллионов рублей. Субсидии на компенсацию части затрат на проведение работ по известкованию будут предоставляться также в размере 30%.
В этом году аграрии Ивановской области вернули в оборот 5,8 тысячи гектаров земель, в следующем году объемы планируется увеличить.
"В зависимости от состояния поля стоимость работ по вводу земель в оборот может составить от семи до 45 тысяч рублей за гектар. В рамках программы государственной поддержки сельхозпроизводителям компенсируется до 30%. Без этой меры срок окупаемости затрат на введение земли в оборот для сельхозтоваропроизводителей составляет от трех до 10 лет, благодаря поддержке он значительно сокращается", - привели в пресс-службе слова начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова.