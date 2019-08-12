Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Муниципальный депутат, член партии "Яблоко" Андрей Морев вместе с другими муниципальными депутатами Еленой Филиной и Ильей Азаром подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа.

Ранее согласованный митинг прошел 10 августа на проспекте Сахарова в центре Москвы. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек.

"Муниципальные депутаты города Москвы, члены Ассоциации независимых кандидатов, я, Елена Филина и муниципальный депутат Хамовников, журналист Илья Азар подали заявку в мэрию на проведение шествия 17 августа", - сказал РИА Новости Морев.

По его словам, шествие предполагается провести по бульварам Москвы численностью до 30 тысяч человек. "Ждем ответ", - сказал депутат.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.