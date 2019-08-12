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РИА Новости

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

11:16, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Муниципальный депутат, член партии "Яблоко" Андрей Морев вместе с другими муниципальными депутатами Еленой Филиной и Ильей Азаром подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа.
Ранее согласованный митинг прошел 10 августа на проспекте Сахарова в центре Москвы. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек.
"Муниципальные депутаты города Москвы, члены Ассоциации независимых кандидатов, я, Елена Филина и муниципальный депутат Хамовников, журналист Илья Азар подали заявку в мэрию на проведение шествия 17 августа", - сказал РИА Новости Морев.
По его словам, шествие предполагается провести по бульварам Москвы численностью до 30 тысяч человек. "Ждем ответ", - сказал депутат.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
10 августа, 23:35РИА Новости
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Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
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Московская городская думаПолитика
Популярные комментарии
Пора властям прекращать эти русофобские шествия направляемые разведками западных стран , не получается санкциями так решили изнутри с помощью оппозиции разваливать страну. Вязать и сажать однозначно , что бы другим не мешали жить спокойно ,, повторения 90 х не будет.
12 августа, 11:25
ИСИван Семёнов
68000138
Достали эти клоуны.
12 августа, 11:42
Jora Burbon
52000223
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