Жителю Ульяновска вынесли приговор за попытки поджечь здание Роскомнадзора

САМАРА, 12 авг - РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку жителя Ульяновска, который трижды пытался поджечь здание регионального управления Роскомнадзора, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 2 и 15 апреля, а также 9 мая безработный мужчина в маске ночью приходил с легковоспламеняющейся жидкостью в стеклянных бутылках к офису регионального управления Роскомнадзора в Ульяновске, разбивал в здании окна, после чего выплескивал горючую субстанцию и поджигал ее при помощи охотничьих спичек.

После задержания мужчина пояснил, что таким образом он мстил за блокировку Роскомнадзором сайта, на котором можно было пользоваться пиратским видеоконтентом. Ущерб от действий злоумышленника, по данным прокуратуры, составил 10 миллионов рублей.

"Мужчина признан виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном путем поджога (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ), однако приговорен судом лишь к 1,5 годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.