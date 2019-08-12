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РИА Новости

"АвтоВАЗ" вышел из планового корпоративного отпуска

11:14, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Холмов / Перейти в фотобанкLada на заводе
Lada на заводе
© РИА Новости / Андрей Холмов
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Lada на заводе. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" вышла из планового корпоративного отпуска, также из него вышел автозавод Lada Ижевск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Корпоративный отпуск продлился с 22 июля по 11 августа.
"Компания "АвтоВАЗ" и автозавод Lada Ижевск вышли из корпоративного отпуска. В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" проводилась плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников", - сообщили в пресс-службе.
Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске - ООО "Лада Ижевск".
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АвтоАвтоВАЗТольяттиИжевск
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