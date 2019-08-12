"АвтоВАЗ" вышел из планового корпоративного отпуска

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" вышла из планового корпоративного отпуска, также из него вышел автозавод Lada Ижевск, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Корпоративный отпуск продлился с 22 июля по 11 августа.

"Компания "АвтоВАЗ" и автозавод Lada Ижевск вышли из корпоративного отпуска. В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" проводилась плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников", - сообщили в пресс-службе.