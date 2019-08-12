В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400

АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. В августе-сентябре Москва поставит Анкаре элементы второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV . В августе-сентябре Москва поставит Анкаре элементы второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала

"Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400", — добавил глава ведомства.

В конце июля Россия завершила первую часть поставок систем ПВО С-400 Турции, техника была доставлена 30 спецрейсами.

Поставки С-400 Турции

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО начались 12 июля. Так, Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В ином случае Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.