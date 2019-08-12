Джорджу Мартину доставили подарок от якутских фанатов "Игры престолов"

ЯКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Якутские фанаты доставили в Санта-Фе (Аргентина) серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" автору романа Джорджу Мартину, рассказала одна из участников акции Жанна Ушканова на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что организаторы акции по вручению народного "Оскара" актеру Леонардо Ди Каприо планируют сделать вручение статуэтки традицией и ежегодно награждать выдающихся людей во всем мире. Для народного "Оскара" активистами было собрано почти 1,4 килограмма серебра и золото для позолоты.

При выборе персонажа для статуэтки Джорджу Мартину фанаты остановились на образе Стража стены. По мнению фанатов, стена в "Игре престолов" имеет реальное воплощение в Якутии - Ленские столбы, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основная часть статуэтки Джона Сноу отлита из серебра 925-й пробы. Фигурка накрыта черным стальным плащом и установлена на постаменте из латуни и бивня мамонта. В руках герой держит меч, клинок которого выполнен из обсидиана, или, как его называют в фильме, "драконьего стекла". Финальным "аккордом" стало гравировка на подставку - "Джорджу Мартину из Якутии с любовью".

Как отметила Ушканова, народную премию доставляли по принципу теории шести рукопожатий.

В Якутске автор проекта Татьяна Егорова передала статуэтку куратору совместной МВА-программы МГИМО и Британской высшей школы дизайна Дарье Ядерной. С ее помощью изделие попало из России в США. Из Нью Джерси якутянка Ольга Тогуллахова передала посылку семье Ушкановых. И в конце июля статуэтка оказалась у помощницы писателя Джанет Северанс.

"К сожалению, Мартин не смог присутствовать на встрече, его не было в городе. Тем не менее он передал большую благодарность всей команде создателей статуэтки Эллэя. Всем участникам команды он подписал заранее их фотографии и обещал снять благодарственное видео, как только получит Эллэя", - рассказала девушка.