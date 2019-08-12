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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий рассказал, зачем нужны жертвоприношения животных в Курбан-байрам

10:53, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖертвенные бараны в комплексе "Курбан Байрам" в праздник Курбан-Байрам в Казани
Жертвенные бараны в комплексе Курбан Байрам в праздник Курбан-Байрам в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Истинный смысл жертвоприношения животных, которое совершается на Курбан-байрам, кроется не в мясе животного, а в готовности пожертвовать своим имуществом нуждающимся ради довольства Создателя, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов.  Как отметил муфтий Самигуллин, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через​ пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность,
“В то же время совершение самого ритуала жертвоприношения стирает границы между богатыми и бедными, скрепляет узы братства и дружбы между ними, поскольку в праздничные дни верующие торопятся совершить благие и добрые дела, раздать милостыню и мясо жертвенного животного”, - говорится в заявлении главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
“Пусть Всевышний примет все наши благие поступки, увеличит награду за поклонения, ниспошлет Свое прощение, поможет нам победить свой нафс и позволит совершать деяния, достойные Его довольства и сулящие нам Его милость и Рай", - подчеркивается в послании муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.
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Религия и мировоззрениеПразднование Курбан-байрамаНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинКурбан-байрамМоскваТатарстанОбщество
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