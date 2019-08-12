Муфтий рассказал, зачем нужны жертвоприношения животных в Курбан-байрам

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отметил муфтий Самигуллин, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через​ пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность,