Муфтий рассказал, зачем нужны жертвоприношения животных в Курбан-байрам

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Истинный смысл жертвоприношения животных, которое совершается на Курбан-байрам, кроется не в мясе животного, а в готовности пожертвовать своим имуществом нуждающимся ради довольства Создателя, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отметил муфтий Самигуллин, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества и позволяет через пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность,
“В то же время совершение самого ритуала жертвоприношения стирает границы между богатыми и бедными, скрепляет узы братства и дружбы между ними, поскольку в праздничные дни верующие торопятся совершить благие и добрые дела, раздать милостыню и мясо жертвенного животного”, - говорится в заявлении главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
“Пусть Всевышний примет все наши благие поступки, увеличит награду за поклонения, ниспошлет Свое прощение, поможет нам победить свой нафс и позволит совершать деяния, достойные Его довольства и сулящие нам Его милость и Рай", - подчеркивается в послании муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.