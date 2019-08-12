Медведев заявил о пользе совмещения "черноморского и каспийского измерений"

"Этот регион располагает огромными возможностями, а Болгария находится с другой стороны Черного моря и является как бы входом на европейский континент. Обычно мы обсуждаем тему газа, но нужно учитывать, что торговые отношения, железнодорожный транспорт, автомобильное сообщение, морской транспорт, те хабы, которые существуют и в Болгарии, и в России, севернее этого региона предполагают наличие огромных возможностей", - сказал он. По его словам, "Черное море должно оставаться морем мира, торговли, туризма, транспортных связей с участием паромов и яхт и газопроводов".