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РИА Новости

Медведев заявил о пользе совмещения "черноморского и каспийского измерений"

10:47, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи на полях Первого Каспийского экономического форума
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи на полях Первого Каспийского экономического форума
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовым на полях первого Каспийского экономического форума в Туркменистане предложил ему обсудить возможности, открывающиеся перед обеими странами от совмещения потенциалов Черноморского и Каспийского регионов.
"Ваш визит сюда, в Каспийский регион - свидетельство того, о чем мы с вами сегодня говорили, что можно попытаться совместить и черноморское измерение, и каспийское измерение, особенно, если это приносит дивиденды государствам и народам наших стран. Так что давайте поговорим об этом и некоторых других вопросах", - сказал российский премьер в начале встречи с Борисовым.
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Медведев заметил, что с его мартовского визита в Болгарию прошло немного времени, но он выразил уверенность, что их встреча тогда придала импульс двустороннему сотрудничеству.
В свою очередь, глава болгарского правительства выразил мнение, что участие Медведева в Каспийском экономическом форуме гарантирует успех этому мероприятию.
"Этот регион располагает огромными возможностями, а Болгария находится с другой стороны Черного моря и является как бы входом на европейский континент. Обычно мы обсуждаем тему газа, но нужно учитывать, что торговые отношения, железнодорожный транспорт, автомобильное сообщение, морской транспорт, те хабы, которые существуют и в Болгарии, и в России, севернее этого региона предполагают наличие огромных возможностей", - сказал он. По его словам, "Черное море должно оставаться морем мира, торговли, туризма, транспортных связей с участием паромов и яхт и газопроводов".
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Каспийский экономический форумДмитрий МедведевБойко БорисовТуркменияРоссияБолгарияЭкономика
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