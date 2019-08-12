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РИА Новости

Муж женщины-дворника рассказал о долге в два миллиарда

10:47, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Муж дворника из подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, с которой судебные приставы пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, рассказал, как его супруга стала жертвой преступников.
Ранее стало известно, что женщина, пытаясь несколько лет назад устроиться на работу, во время собеседования не глядя подписала документы и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с нее долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора.
По словам Евгения Бодрова, его жену "использовали втемную". Он отметил, что мошенники сказали женщине только об открытии счета в банке, при этом ни о каком кредите речь не шла.

"Получилось, что она выступила поручителем от фирмы. Там уставной капитал сто тысяч, как они дали кредит, не знаю", — отметил Бодров в комментарии РЕН ТВ.

Мужчина также рассказал, что в суде его жену информировали о том, что компания мошенников прекратила свою существование, а сами злоумышленники, скорее всего, уже покинули страну.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова взяла ситуацию с женщиной на контроль.
Монеты и купюры
Вчера, 01:49РИА Новости
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
1068295612
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Общество
Популярные комментарии
Как дали такой кредитище непонятно кому? Там был кто-то в доле, ясно же как в божий день. Нормальная прачечная. А это нормальный такой, классический Фунт, который всегда сидит. за других. Ах. как он сидел при Керинском ))
12 августа, 10:55
CCicicipi
1100000
"Мужчина также рассказал, что в суде его жену информировали о том, что компания мошенников прекратила свою существование, а сами злоумышленники, скорее всего, уже покинули страну." Если доверять словам мужа - суд признаёт, что существовала банда мошенников. Интересно тогда почитать обоснование суда о взыскании с дворничихи денег. Скорее всего исполнительный лист был выдан автоматически на основании сопроводительного документа к кредитному договору. В этом документе получатель кредита заранее соглашается с выдачей судом исполнительного листа без соответствующего следствия и судебного разбирательства.
12 августа, 11:08
Inna Kapp
1100000
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