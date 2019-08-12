Муж женщины-дворника рассказал о долге в два миллиарда

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Муж дворника из подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, с которой судебные приставы пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, рассказал, как его супруга стала жертвой преступников.

Ранее стало известно, что женщина, пытаясь несколько лет назад устроиться на работу, во время собеседования не глядя подписала документы и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит. В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с нее долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора.

По словам Евгения Бодрова, его жену "использовали втемную". Он отметил, что мошенники сказали женщине только об открытии счета в банке, при этом ни о каком кредите речь не шла.

"Получилось, что она выступила поручителем от фирмы. Там уставной капитал сто тысяч, как они дали кредит, не знаю", — отметил Бодров в комментарии РЕН ТВ.

Мужчина также рассказал, что в суде его жену информировали о том, что компания мошенников прекратила свою существование, а сами злоумышленники, скорее всего, уже покинули страну.