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РИА Новости

Индия ждет визита российской бизнес-делегации, сообщил министр торговли

10:44, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индия надеется на визит российской бизнес-делегации, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Представительная делегация Индии во главе с Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди. Он приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.
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"Надеюсь, что в ближайшее время у нас будет возможность приветствовать российскую делегацию в Индии. У нас есть для этого потенциал. Это будет логичным следствием нашему взаимодействию сегодня, потому что в конечном счёте именно партнёрство определит успех индийско-российских совместных проектов", - сказал министр.
По его словам, он вполне уверен, что в дальнейшем все больше и больше российских бизнесменов будут также приезжать в Индию, чтобы вместе обсудить потенциальные возможности, будь они в России или в Индии.
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"Чем больше будет взаимодействие между нашими странами, тем больше, я думаю, мы сможем укрепить отношения между президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным и премьер-министром Моди", - отметил собеседник.
Он уточнил, что жители Индии знают Россию очень хорошо и хорошо к ней относятся.
"Мы гордимся нашими отношениями с Россией и будем их расширять, поэтому будем приветствовать российскую делегацию в Индии, и данный визит также послужит серьёзным сигналом для всего индийского общества и бизнес-сообщества, станет призывом к тому, чтобы налаживать больше бизнес-контактов с Россией. И мы хотим видеть Россию в Индии, поэтому добро пожаловать", - отметил министр.
Он также уточнил, что возможен формат визита глав дальневосточных регионов в Индию и индийской делегации в РФ.
Позже, отвечая на вопрос журналистов, как складываются отношения РФ и Индии в условиях санкций США, министр назвал их уникальными и особенными.
"Основой этих отношений является дружба и доверие между нашими лидерами и нашими народами. И эти отношения между нашими странами являются уникальными. И я уверен, что они будут такими же в будущем", - сказал министр.
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