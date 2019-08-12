Индия готова проводить разведку нефтегазовых месторождений в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индия готова проводить разведочные работы в Арктической зоне, сообщил на пленарной сессии в ходе визита индийской делегации во Владивосток министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди. Он приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.

"Необходимо обратить внимание на совместное развитие Севеморпути, что откроет больше возможностей для РФ и Индии. Хотим обратить внимание на разработку нефтегазовых месторождений. Готовы проводить разведочные работы в Арктической зоне", - сказал министр.

По его словам, нужно продолжить строительство портов.