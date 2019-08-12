Жителям Каменки могут в понедельник разрешить вернуться домой после взрывов

"Может даже сегодня (вернутся - ред.), если мы гарантии получим, что туда можно ехать", - сказал Усс.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. От взрывов пострадали 32 человека, один человек погиб. В данный момент пожар потушен.