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РИА Новости

Жителям Каменки могут в понедельник разрешить вернуться домой после взрывов

10:42, 12 августа 2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСпециалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости / РИА Новости
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Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
МАЛИНОВКА (Красноярский край), 12 авг - РИА Новости. Жители села Каменка, пострадавшего от взрывов на военном полигоне под Ачинском, возможно, в понедельник вечером смогут попасть в свои дома, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Может даже сегодня (вернутся - ред.), если мы гарантии получим, что туда можно ехать", - сказал Усс.
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В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. От взрывов пострадали 32 человека, один человек погиб. В данный момент пожар потушен.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомАлександр УссАчинский районКаменкаПроисшествия
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