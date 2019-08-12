План Эфиопии посадить четыре миллиарда деревьев за год почти выполнен

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. План национальной кампании правительства Эфиопии "Зелёное наследие", который включает высадку 4 миллиардов деревьев в 2019 году, скоро будет выполнен, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

"Наша цель в этом сезоне в рамках национальной кампании - 4 миллиарда новых деревьев. В этом году мы посадили уже 3,5 миллиарда саженцев, так что скоро цель будет достигнута", - сообщил посол.

Согласно властям Эфиопии, инициатива "Зеленое наследие" - это национальная экологическая кампания, "направленная на повышение осведомленности населения о пугающем ухудшении состояния окружающей среды в Эфиопии и информирование общества о важности перехода на "зеленый" образ жизни". По оценкам Организации Объединенных Наций, за 100 лет лесопокрытие в Эфиопии сократилось с 35 до 4% площади страны.

В конце июля жители Эфиопии высадили на территории страны 353,6 миллиона саженцев деревьев в течение 12 часов. Если независимая проверка подтвердит такое количество посаженных деревьев, это станет новым мировым рекордом, сообщается на сайте правительства.

По словам посла, в национальной программе участвуют все жители страны, включая премьер-министра: "Он очень привержен этой идее и этому проекту, так что и сам высаживает деревья каждый день. Когда премьер принимает посетителей в своем офисе, по окончании переговоров каждого из них он приглашает вместе высадить по дереву".