"Хаббл" получил фотографии гигантского космического "зародыша"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш. Ее снимки опубликовали на сайте космического телескопа.

Планетарные туманности — одни из самых заметных объектов на ночном небе и представляют собой огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет.

Они состоят из сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов.

Этот газ подогревается ультрафиолетовым излучением, благодаря чему облако газа и пыли начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность.

Подобные туманности крайне скоротечны по космическим меркам — они гаснут примерно за десять тысяч лет по мере рассеяния их горячего газа по межзвездной среде, и в конечном итоге остается лишь едва заметный белый карлик. По этой причине планетарные туманности представляют огромный интерес для астрономов, изучающих эволюцию звезд и галактик.

Яркий и очень хорошо заметный пример такого объекта — планетарная туманность NGC2022 в созвездии Ориона, удаленная от нас на 8,1 тысячи световых лет. Ее еще в 1785 году открыл знаменитый британский астроном Уильям Гершел. Сейчас эту туманность может увидеть любой человек с помощью небольшого оптического телескопа.