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РИА Новости

Ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида

10:38, 12 августа 2019
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© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты Земля
Рисунок астероида около планеты Земля
© Fotolia / AND Inc
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Астероид 2019 OU1, который по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, пройдет на безопасном расстоянии от Земли, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

"Этот астроид размером, по обновленным данным, порядка 70-80 метров, никакой опасности для Земли не представляет. Он сблизится с Землей на расстояние один миллион километров, что в три раза превышает расстояние до Луны", — подчеркнул он.

Таким образом, как отметил Нароенков, это небесное тело, на самом деле, меньше, чем пишут СМИ, и уж точно не такое большое, как пирамида Хеопса.

"У него размеры от 70 метров до 100 метров. Тут на 160 метров, как пишут, объект даже не тянет", — сказал собеседник агентства.

Как ранее стало известно, астероид 2019 OU1, который уже успели назвать "потенциально опасным", приблизится к Земле 28 августа.
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Популярные комментарии
Столкновение с астероидом маловероятно. А вот то что через несколько лет наше государство развалится и мы будем колонией бесправной и нищей, это очень может быть.
12 августа, 11:26
Марианна Березина
1330206
на США упал бы.
12 августа, 11:35
mmidas67
360006
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