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РИА Новости
Культура

Фильм "Однажды... в Голливуде" возглавил российский прокат в выходные

11:22, 12 августа 2019
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях возглавил российский прокат в выходные, собрав 516,9 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Действие фильма происходит в 60-х годах в Голливуде. Известный актер Рик Далтон (Ди Каприо) переживает не лучшие времена: ему редко предлагают хорошие роли, он начинает сомневаться в своих актерских способностях. Он и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Лидировавший на прошлой неделе фильм американского режиссера Дэвида Литча "Форсаж: Хоббс и Шоу" занял второе место со сборами в 180,6 миллиона рублей за уик-энд (общие сборы за две недели - 917 миллионов рублей). На третьем месте - картина Джона Фавро "Король Лев", собравший 108,1 миллиона рублей (общие сборы за четыре недели проката - более 2,7 миллиарда рублей).
Новинка проката - фильм Джеймса Бобина "Дора и затерянный мир" занял четвертое место, заработав за выходные 61,9 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров триллер Андре Овредала "Страшные истории для рассказа в темноте" со сборами 47,1 миллиона рублей за первый уик-энд.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
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