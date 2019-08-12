Индия интересуется добычей ископаемых и туризмом на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индийская сторона интересуется добычей полезных ископаемых, туризмом и обрабатывающей сферой Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума.
"На Дальнем Востоке нас интересует горное дело, коксующийся уголь, литий, медь, руда и другие сферы. Что касается алмазов, мы обсуждаем вопрос обработки российских алмазов в РФ. Это повысит их стоимость", - сказал министр.
Он отметил, что в России огромная территория, ее можно использовать для развития пищевой промышленности
"Можем обрабатывать пищевую продукцию здесь и поставлять её в РФ и другие страны. Ещё одна сфера сотрудничества - туризм. У вас очень красивый регион, великолепные озёра, здесь есть огромный потенциал для создания рабочих мест", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что индийская сторона может обучать молодёжь России тому, как принимать туристов, обучать их языку и развивать таким образом туризм в регионе.
"Например, многие люди со всех стран мира ездят в Скандинавию, и я уверен, что на Дальнем Востоке есть такой же потенциал для туризма", - отметил индийский министр.
В числе сфер возможного сотрудничества он также назвал лесопереработку и керамику. По этим сферам представители бизнеса готовы начать сотрудничество в ближайшее время, отметил Гоял.
Министр рассказал, что обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым сотрудничество в образовании.
"Я сказал ему о том, что у вас есть сильные университеты, и вы развиваете машиностроение и медицину. У нас в Индии также есть сильные высшие учебные заведения. Нас интересует сотрудничество в сфере образования. Мы готовы способствовать все большему обмену студентами. Поэтому готовы оказывать содействие, чтобы продвигать такое сотрудничество. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем развивать наши торговые отношения", - сказал он.