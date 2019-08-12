В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Иран способен задержать любое судно, даже если оно идет в сопровождении кораблей США или Великобритании, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Алиреза Тангсири в интервью ливанскому телеканалу Иран способен задержать любое судно, даже если оно идет в сопровождении кораблей США или Великобритании, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Алиреза Тангсири в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen

Командующий ВМС КСИР также заявил, что считает несправедливостью освобождать "нарушивший международное право" британский танкер и не отпускать при этом иранский танкер, задержанный в Гибралтаре.

Кроме того, Тангсири подчеркнул, что ВМС КСИР несут ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.