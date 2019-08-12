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РИА Новости

В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно

10:30, 12 августа 2019
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Иран способен задержать любое судно, даже если оно идет в сопровождении кораблей США или Великобритании, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Алиреза Тангсири в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
Командующий ВМС КСИР также заявил, что считает несправедливостью освобождать "нарушивший международное право" британский танкер и не отпускать при этом иранский танкер, задержанный в Гибралтаре.
Кроме того, Тангсири подчеркнул, что ВМС КСИР несут ответственность за обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
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4 августа, 12:13РИА Новости
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Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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