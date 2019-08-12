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РИА Новости

Россия и Индия работают над открытием прямого рейса во Владивосток

10:30, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке
Вид с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индия и РФ предпринимают шаги по упрощению визового режима и открытию прямого рейса во Владивосток, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.
Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума.
"Мы уже предпринимаем некоторые шаги по упрощению визового режима, это как раз одна из тех сфер, которую я буду обсуждать с (полпредом президента РФ на Дальнем Востоке) господином Трутневым. Мы пытаемся автоматизировать и упростить этот процесс. Важно то, что мы уже делаем первые шаги, чтобы способствовать обмену между людьми", - сказал министр. По его словам, это будет также способствовать развитию бизнеса, следовательно, продвигать торговлю между нашими странами.
Также он отметил, что очень важный вопрос - открытие прямого авиасообщения между Индией и Дальним Востоком.
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"Мы будем обсуждать это с российской стороной. Нам в первую очередь нужно сделать все, чтобы у нас было более тесное взаимодействие в этом направлении. Мы готовы работать, разрабатывать методы, чтобы наладить прямые перелеты между Владивостоком и Дели, либо между Владивостоком и одним из основных штатов Индии. Это позволит придать огромный толчок нашим отношениям между людьми и торговым экономическим отношениям", - отметил министр. Важным фактором является развитие портов, особенно на Дальнем Востоке, чтобы они смогли принимать огромные суда с большим количеством грузов, добавил собеседник.
Он уточнил, что пока временных рамок по развитию этих направлений нет.
"Мне только вчера пришла в голову эта идея, и мы сегодня будем обсуждать это с российской стороной", - сказал министр.
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Пиюш ГоялВладивостокРоссияИндияВ мире
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