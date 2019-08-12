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РИА Новости

Индия хочет поставлять в Россию продукцию быстрого приготовления из риса

10:29, 12 августа 2019
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© AFP 2019Фермер веет рис на окраине города Агартала в Индии
Фермер веет рис на окраине города Агартала в Индии
© AFP 2019
Фермер веет рис на окраине города Агартала в Индии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индия рассматривает возможность поставок на российский Дальний Восток продуктов, в том числе страна может поставлять в РФ продукты быстрого приготовления из риса, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума.
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"Некоторые компании рассматривают возможность поставки сюда продукции, чтобы её здесь упаковывали или перерабатывали, и затем уже продавали на Дальнем Востоке и других регионах РФ. Здесь огромный потенциал, и мы хотим, чтобы наши компании этим потенциалом воспользовались, и сейчас мы обсуждаем эту сферу", - сказал министр.
По его словам, Индия уже поставляет в Россию индийский рис басмати.
"Знаю, что молодёжь интересуется продуктами, которые можно быстро готовить, поэтому мы хотим поставлять в Россию продукцию, основанную на рисе, которую можно быстро готовить", - добавил собеседник.
Он отметил, что сейчас товарооборот РФ и Индии составляет 11 миллиардов долларов, но если учитывать огромные размеры стран, то эта цифра очень маленькая. Он отметил, что страна намерена увеличить товарооборот в 3 раза - до 30 миллиардов долларов к 2025 году. "Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированная, чтобы у наших стран была одинаковая доля в товарообороте. Я уверен, что мы абсолютно легко сможем добиться этой цели в 30 миллиардов долларов к 2025 году", - уточнил собеседник.
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