Индия хочет поставлять в Россию продукцию быстрого приготовления из риса

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индия рассматривает возможность поставок на российский Дальний Восток продуктов, в том числе страна может поставлять в РФ продукты быстрого приготовления из риса, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума.

"Некоторые компании рассматривают возможность поставки сюда продукции, чтобы её здесь упаковывали или перерабатывали, и затем уже продавали на Дальнем Востоке и других регионах РФ. Здесь огромный потенциал, и мы хотим, чтобы наши компании этим потенциалом воспользовались, и сейчас мы обсуждаем эту сферу", - сказал министр.

По его словам, Индия уже поставляет в Россию индийский рис басмати.

"Знаю, что молодёжь интересуется продуктами, которые можно быстро готовить, поэтому мы хотим поставлять в Россию продукцию, основанную на рисе, которую можно быстро готовить", - добавил собеседник.