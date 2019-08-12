В столице Эфиопии установят памятник Пушкину высотой более пяти метров

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В центре столицы Эфиопии – Аддис-Абебе – в скором времени будет установлен еще один памятник русскому поэту Александру Пушкину, прадед которого - Абрам Ганнибал - был уроженцем африканской республики, сообщил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

"В будущем есть план по созданию еще одного большого памятника Александру Пушкину в Аддис-Абебе. Этим проектом занимается команда скульпторов, ученых, историков из Эфиопии и России", - сказал посол. Он напомнил, что в эфиопской столице уже есть монумент Пушкину и площадь Пушкина.

Над новым памятником русскому поэту в Аддис-Абебе работает член Союза художников России и ЮНЕСКО, член Студии военных художников Минобороны России имени М. Б. Грекова скульптор Алексей Чебаненко. "Это будет прежде всего памятник дружбе двух народов – России и Эфиопии. Согласно проекту, это монументальная бронзовая скульптура на гранитном постаменте. Общая высота памятника планируется 5- 5,5 метра", - рассказал РИА Новости скульптор.

На постаменте будет изображен прадед Пушкина Абрам Ганнибал. "Очень важно показать связь между нашими странами через Пушкина, через его пращура Ганнибала. Фигура Пушкина высотой до 3 метров будет находиться на этом постаменте в полный рост", - уточнил Чебаненко.