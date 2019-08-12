Россия и Индия обсудят обучение россиян обработке алмазов

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индийская и российская стороны обсудят перспективу обучения россиян обработке добываемых в РФ алмазов, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди, который приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.

"У нас есть возможности инвестировать в перерабатывающую промышленность, а также в производство из сырья. Мы можем рассмотреть возможность обучать россиян индийскому опыту по обработке продукции. Это касается в первую очередь алмазной сферы. Здесь существуют огромные возможности - в России производится очень много алмазов, но они здесь не обрабатываются. Я собираюсь обсудить с российскими лидерами то, как мы можем обучить россиян обработке алмазов", - сказал министр.

По его словам, обработка увеличит стоимость добываемых в России алмазов.

"Также готовы обучить российских сотрудников обработке в сфере пищевой промышленности, кисломолочной продукции, энергетики, горного дела, то есть готовы расширять наше сотрудничество во всех сферах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках визита во Владивосток делегация постарается наладить контакты между представителями бизнеса Дальнего Востока и представителями индийского бизнеса.