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РИА Новости

Индийская делегация подпишет пять меморандумов о работе с Дальним Востоком

10:16, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПавильон "Сахалин" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума
Павильон Сахалин на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Павильон "Сахалин" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индия намерена в ходе визита во Владивосток подписать пять меморандумов о сотрудничестве на Дальнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди. Он приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.
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"Сегодня мы подпишем пять меморандумов о взаимопонимании в присутствии господина Трутнева", - сказал министр.
Ранее в ходе презентации возможностей Дальнего Востока во Владивостоке индийской делегации предложили участие в проектах в сфере фармацевтики, добычи ископаемых, энергетики и других.
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Восточный экономический форумПиюш ГоялНарендра МодиДальний ВостокИндияЭкономика
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