Индийская делегация подпишет пять меморандумов о работе с Дальним Востоком

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индия намерена в ходе визита во Владивосток подписать пять меморандумов о сотрудничестве на Дальнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди. Он приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.

"Сегодня мы подпишем пять меморандумов о взаимопонимании в присутствии господина Трутнева", - сказал министр.