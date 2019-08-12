Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту более 3 километров, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

"Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла, его высота превысила три километра. Шлейф выброса распространился к юго-востоку от вулкана", - рассказала собеседница агентства.