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РИА Новости

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

10:14, 12 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Вулкан Эбеко
Вулкан Эбеко
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Вулкан Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту более 3 километров, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла, его высота превысила три километра. Шлейф выброса распространился к юго-востоку от вулкана", - рассказала собеседница агентства.
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Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ЭбекоСеверо-КурильскПроисшествия
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