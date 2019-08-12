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РИА Новости

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

10:14, 12 августа 2019
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© Фото : Yuri Kozyrev/NoorТерритория месторождения Бованенково. Ямало-Ненецкий автономный округ
Территория месторождения Бованенково. Ямало-Ненецкий автономный округ
© Фото : Yuri Kozyrev/Noor
Территория месторождения Бованенково. Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Представительная делегация Индии во главе с Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума.
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"Энергетическое партнерство с Россией у нас очень крепкое... Российская сторона является доверительным партнером в сфере энергетики. Мы пытаемся основывать нашу экономику полностью на газе. Мы хотим, чтобы в каждом доме был газовый трубопровод, чтобы наша промышленность была основана на газе. И я чувствую, что даже до начала ежегодного саммита между нашими лидерами министры энергетики и бизнес, энергетические компании обсудят этот вопрос", - сказал министр.
По его словам, Индию интересует разработка газа в российской Арктике. "Наши министры, отвечающие за энергетику, уже ведут обсуждения с энергетическими компаниями здесь. Министры с энергетическими компаниями России обсуждают, что мы можем сделать, в особенности в Арктическом регионе, в сфере разведки газа и поставок в Индию", - отметил собеседник агентства.
По словам министра, Индия хотела бы, чтобы Россия "играла большую роль в трансформации энергетического сектора (Индии) в направлении создания экономики, базирующейся на газе".
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Восточный экономический форумПиюш ГоялВладивостокРоссияИндияЭкономика
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