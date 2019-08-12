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РИА Новости

Индия и АПИ создадут площадку для инвесторов Дальнего Востока

10:02, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке
Вид с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид с сопки "Орлиное гнездо" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Торгово-промышленная палата Индии и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерены создать платформу для дальневосточных проектов, сообщил на пленарной сессии в ходе визита индийской делегации во Владивосток министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди. Он приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018
5 октября 2018, 12:35РИА Новости
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"Торгово-промышленная палата Индии вместе дальневосточным агентством сделают все, чтобы создать специальную платформу, где будет необходимая информация о проектах на Дальнем Востоке. Она может представлять интерес для индийских компаний", - сказал индийский министр.
По его словам, во Владивосток прибыла самая большая индийская делегация, которую отправляли когда-либо за рубеж.
"Мы сделаем все, чтобы индийские предприниматели продолжили приезжать на Дальний Восток. Создадим возможности для индийских бизнес-сообществ", - отметил Гоял.
Он добавил, что индийский бизнес заинтересован в алмазной отрасли и переработке местного сырья, так что продукция ДФО сможет попасть в Индию.
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Пиюш ГоялНарендра МодиДальний ВостокИндияЭкономика
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