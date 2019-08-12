Индия и АПИ создадут площадку для инвесторов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг - РИА Новости. Торгово-промышленная палата Индии и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта намерены создать платформу для дальневосточных проектов, сообщил на пленарной сессии в ходе визита индийской делегации во Владивосток министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. Организовать деловую миссию с участием индийского бизнеса и регионов поручил премьер-министр Нарендра Моди. Он приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ.

"Торгово-промышленная палата Индии вместе дальневосточным агентством сделают все, чтобы создать специальную платформу, где будет необходимая информация о проектах на Дальнем Востоке. Она может представлять интерес для индийских компаний", - сказал индийский министр.

По его словам, во Владивосток прибыла самая большая индийская делегация, которую отправляли когда-либо за рубеж.

"Мы сделаем все, чтобы индийские предприниматели продолжили приезжать на Дальний Восток. Создадим возможности для индийских бизнес-сообществ", - отметил Гоял.