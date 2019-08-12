Бердымухамедов похвалил Aurus за цену, внешний вид и большой радиатор

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов похвалил автомобиль Aurus за его цену, внешний вид и большой радиатор.
Ранее сообщалось, что перед началом Каспийского экономического форума глава Туркмении встретил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, возглавившего российскую делегацию на этом форуме. Они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин Aurus белого цвета.
Медведев пояснил, что представленный автомобиль - это "простой вариант", в то время как для лидеров государств существует "специальный вариант". Затем президент Туркменистана сел за руль и осмотрел салон изнутри, отметив большое количество цифровых технологий. После этого Бердымухамедов и Медведевым переместились на заднее сиденье автомобиля, где они продолжили обсуждение особенностей Aurus.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Выйдя из автомобиля, президент Туркменистана отметил достоинства этой машины: хороший салон, изящный внешний вид и "правильная цена".
Высказывая намерение купить автомобили марки Aurus, особое внимание Бердымухамедов обратил на цвет и большой размер радиатора, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать в жарком климате.
"Цвет, мы знаем, белый должен быть", - с улыбкой ответил Медведев.
"Если надо сделать заявку, то мы сделаем", - сказал туркменский лидер. "Ваши слова - уже заявка", - отреагировал российский премьер.
Оба собеседника договорились, что все вопросы по поводу приобретения машин позднее урегулируют представители профильных министерств.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Как ранее сообщалось, ориентировочная цена машин будет начинаться от 10 миллионов рублей. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее в интервью РИА Новости говорил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента. По его словам, на машину также очень много иностранных заказчиков.