Бердымухамедов похвалил Aurus за цену, внешний вид и большой радиатор

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов похвалил автомобиль Aurus за его цену, внешний вид и большой радиатор.

Ранее сообщалось, что перед началом Каспийского экономического форума глава Туркмении встретил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, возглавившего российскую делегацию на этом форуме. Они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин Aurus белого цвета.

Медведев пояснил, что представленный автомобиль - это "простой вариант", в то время как для лидеров государств существует "специальный вариант". Затем президент Туркменистана сел за руль и осмотрел салон изнутри, отметив большое количество цифровых технологий. После этого Бердымухамедов и Медведевым переместились на заднее сиденье автомобиля, где они продолжили обсуждение особенностей Aurus.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat © РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat

Выйдя из автомобиля, президент Туркменистана отметил достоинства этой машины: хороший салон, изящный внешний вид и "правильная цена".

Высказывая намерение купить автомобили марки Aurus, особое внимание Бердымухамедов обратил на цвет и большой размер радиатора, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать в жарком климате.

"Цвет, мы знаем, белый должен быть", - с улыбкой ответил Медведев.

"Если надо сделать заявку, то мы сделаем", - сказал туркменский лидер. "Ваши слова - уже заявка", - отреагировал российский премьер.

Оба собеседника договорились, что все вопросы по поводу приобретения машин позднее урегулируют представители профильных министерств.