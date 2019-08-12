Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T09:55Z
https://ria.ru/20190812/1557402591.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155740/31/1557403154_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_fcec27e37be66090fe071155ccef1f80.jpg
РИА Новости

Бердымухамедов похвалил Aurus за цену, внешний вид и большой радиатор

09:55, 12 августа 2019
7227
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов похвалил автомобиль Aurus за его цену, внешний вид и большой радиатор.
Ранее сообщалось, что перед началом Каспийского экономического форума глава Туркмении встретил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, возглавившего российскую делегацию на этом форуме. Они вместе осмотрели стоящий перед входом лимузин Aurus белого цвета.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Вчера, 07:12РИА Новости
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Медведев пояснил, что представленный автомобиль - это "простой вариант", в то время как для лидеров государств существует "специальный вариант". Затем президент Туркменистана сел за руль и осмотрел салон изнутри, отметив большое количество цифровых технологий. После этого Бердымухамедов и Медведевым переместились на заднее сиденье автомобиля, где они продолжили обсуждение особенностей Aurus.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в салоне российского автомобиля Aurus Senat
Выйдя из автомобиля, президент Туркменистана отметил достоинства этой машины: хороший салон, изящный внешний вид и "правильная цена".
Высказывая намерение купить автомобили марки Aurus, особое внимание Бердымухамедов обратил на цвет и большой размер радиатора, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать в жарком климате.
Автомобиль Aurus Senat на Петербургском международном экономическом форуме-2019
10 июля, 09:25РИА Новости
Китайский эксперт назвал цену на Aurus Senat Sedan разумной
"Цвет, мы знаем, белый должен быть", - с улыбкой ответил Медведев.
"Если надо сделать заявку, то мы сделаем", - сказал туркменский лидер. "Ваши слова - уже заявка", - отреагировал российский премьер.
Оба собеседника договорились, что все вопросы по поводу приобретения машин позднее урегулируют представители профильных министерств.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у российского автомобиля Aurus Senat
Как ранее сообщалось, ориентировочная цена машин будет начинаться от 10 миллионов рублей. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее в интервью РИА Новости говорил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента. По его словам, на машину также очень много иностранных заказчиков.
43742213
Обсудить 2
AurusДенис МантуровГурбангулы БердымухамедовТуркменияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
РИА
Новости
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Крайние меры: Китай готов к распродаже госдолга США
ДТП под Новороссийском
После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
Игумен Фотий (Нечепоренко)
Гатчинский священник ответил на обвинения в грубости при крещении ребенка
VI церемония вручения Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу "Пусть говорят"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Зрители заметили ляп в "Однажды в… Голливуде"
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Диджей и модель Жанна Рассказова
Раскрыты детали смерти диджея Жанны Рассказовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Лента новостейМолния