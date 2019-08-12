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РИА Новости

Двум районам Приморья грозит дождевой паводок, сообщили в МЧС

09:50, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание, затопленное в результате паводка
Здание, затопленное в результате паводка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание, затопленное в результате паводка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Двум районам Приморья грозит локальный дождевой паводок, на место направлены спасатели, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В связи с сильными ливневыми дождями на малых реках Дальнереченского и Красноармейского районов сформировался локальный дождевой паводок, отмечается интенсивный подъём уровня воды", - говорится в сообщении ведомства.
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Наиболее сложная обстановка с достижением уровня воды опасного гидрологического явления сложилась на реке Ореховка у поселка Поляны. Существует угроза подтопления автомобильных дорог, сельхозугодий, низководных мостов.
Для предотвращения последствий дождевого паводка в Дальнереченске и Красноармейский районы направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 20 человек, четырех единиц техники и четырех единиц плавсредств. Оперативные службы региона работают в режиме повышенной готовности.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять меры для обеспечения собственной безопасности, отдыхающим на побережье заблаговременно переместиться в безопасные районы.
По сообщениям синоптиков,в минувшие сутки на погоду в регионе оказывал влияние активный атмосферный фронт. В крае прошли дожди, в западных и центральных районах сильные, с общим количеством до 50 мм. В понедельник в западных, центральных и северо-восточных районах местами сохранится сильный дождь с количеством 15 - 45 мм и менее за 12 часов.
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в минувший четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Ему на смену в пятницу пришёл не менее сильный атмосферный фронт с ливнями. Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима".
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МЧС РФРоссияПриморский крайПроисшествия
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