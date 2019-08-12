Шахтеры на Украине перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Горняки двух шахт в Донецкой области перекрыли дорогу, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На прошлой неделе горняки шахты "Кураховская" также перекрывали дорогу в Донецкой области с требованием выплатить долги по зарплате.

Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.