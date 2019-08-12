Шахтеры на Украине перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату

КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Горняки двух шахт в Донецкой области перекрыли дорогу, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
На прошлой неделе горняки шахты "Кураховская" также перекрывали дорогу в Донецкой области с требованием выплатить долги по зарплате.
"Сегодня протестуют горняки шахты "Кураховская". Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово. К участникам акции присоединились горняки шахты "Украина"... Горняки требуют полного погашения задолженности по зарплате - на данный момент шахтерам не было выплачено 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены деньги за июнь и июль", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.