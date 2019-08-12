Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T09:42Z
https://ria.ru/20190812/1557402127.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153202/50/1532025077_0:163:3192:1958_1036x0_80_0_0_c0918953bb1ab02fb0a7e6ad8155a056.jpg
РИА Новости

Шахтеры на Украине перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату

09:42, 12 августа 2019
553
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров
Участники акции протеста шахтеров
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста шахтеров. Архивное фото
КИЕВ, 12 авг - РИА Новости. Горняки двух шахт в Донецкой области перекрыли дорогу, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
На прошлой неделе горняки шахты "Кураховская" также перекрывали дорогу в Донецкой области с требованием выплатить долги по зарплате.
Акция протеста шахтеров во Львове
10 августа, 14:02РИА Новости
Украинские шахтеры хотят провести пикет у офиса президента
"Сегодня протестуют горняки шахты "Кураховская". Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово. К участникам акции присоединились горняки шахты "Украина"... Горняки требуют полного погашения задолженности по зарплате - на данный момент шахтерам не было выплачено 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены деньги за июнь и июль", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Ранее Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
930003
Обсудить 0
Михаил ВолынецДонецкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военные во время репетиции парада в Киеве
В администрацию Киева подали пять заявок о парадах ко Дню независимости
РИА
Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 12 августа 2019
Порошенко пришел на допрос по делу о продаже телеканала "Прямой"
Украинские гривны
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
S&P подтвердило рейтинг Москвы на уровне "BBB-"
Лента
новостей
Девушка разбирает завалы в продуктовом магазине, который был разрушен прямым попаданием мины
В ДНР заявили о повреждении восьми домов и ЛЭП после обстрела ВСУ
Каски рабочих
На Украине горняки шахты отказались работать из-за долгов по зарплате
Флаг Республики Корея
Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
Пакистанские полицейские
Пакистан перебросил военную технику на границу с Индией, сообщили СМИ
Украинский военный
В ДНР заявили, что ситуация в Донбассе находится на грани эскалации
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова
Флаг Ирана. Архивное фото
В КСИР заявили о способности Ирана задержать любое судно
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера
Американские военные корабли в Персидском заливе
Ирак выступил против участия Израиля в патрулировании Персидского залива
Новый легкий самолёт ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия
Глава Бурятии рассчитывает на быстрый запуск производства самолета "Байкал"
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке
В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Лента новостейМолния