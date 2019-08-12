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РИА Новости

В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности

09:31, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на вторник "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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