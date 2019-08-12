В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил на вторник "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Период действия предупреждений в Москве и Подмосковье о ветре, дожде и грозе - с 12 часов 13 августа до 12 часов 14 августа.