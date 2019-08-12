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РИА Новости

Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту

09:27, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Города мира. Пекин. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Народный банк Китая "близок" к тому, чтобы выпустить собственную криптовалюту, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей китайского центробанка Му Чанчуня (Mu Changchun).
По его словам, эксперты Народного банка активно работают над разработкой необходимых систем с прошлого года, и собственная криптовалюта "близка к выпуску". При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.
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В то же время в сентябре 2017 года Народный банк Китая запретил проводить ICO (Initial Coin Offering) - первоначальное размещение цифровых монет - его проводят компании, которые хотят привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного размещения акций), вместо акций они выпускают цифровые "токены" (монеты). Инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе.
При ICO инвесторы не могут впоследствии конвертировать токены в акции, а имеют право на получение некоторого объема товаров и услуг с этого проекта после его запуска. В основе процесса чаще лежит репутация создателей стартапа. ЦБ Китая отнес ICO к незаконному виду привлечения средств, который может быть связан с такой деятельностью как финансовая афера и пирамиды.
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