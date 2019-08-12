Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Народный банк Китая "близок" к тому, чтобы выпустить собственную криптовалюту, пишет агентство Народный банк Китая "близок" к тому, чтобы выпустить собственную криптовалюту, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей китайского центробанка Му Чанчуня (Mu Changchun).

По его словам, эксперты Народного банка активно работают над разработкой необходимых систем с прошлого года, и собственная криптовалюта "близка к выпуску". При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.

В то же время в сентябре 2017 года Народный банк Китая запретил проводить ICO (Initial Coin Offering) - первоначальное размещение цифровых монет - его проводят компании, которые хотят привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного размещения акций), вместо акций они выпускают цифровые "токены" (монеты). Инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе.