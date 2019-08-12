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РИА Новости

Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ

09:27, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкКонкурс кинологов "Верный друг"
Конкурс кинологов Верный друг
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
Конкурс кинологов "Верный друг". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 авг - РИА Новости. Кинолог из команды Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" в рамках V Армейских международных игр под Москвой, это позволило узбекским военным занять второе место на соревнованиях, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства обороны страны.
"Участник из Узбекистана установил рекорд в Дог-биатлоне (индивидуальной гонке). Такого результата в этом конкурсе за пять лет никто не добился", - сказал представитель Минобороны. Он уточнил, что военный кинолог Садык Дилмуродов со своим четвероногим партнером - бельгийской овчаркой по кличке Клифт пробежали 1,6 километра за 5,59 минуты.
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По данным ведомства, этот результат позволил команде Узбекистана по итогам конкурса занять второе место, разделив его с соперниками из Белоруссии. Победу одержали кинологии РФ, третье место заняли военные Казахстана.
Судейская коллегия оценивала правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута.
В международном кинологическом конкурсе приняли участие военные специалисты из пяти стран. Команды состояли из 10 человек: старший представитель команды, тренер, четыре основных и один резервный участник, три человека из группы обеспечения и пять служебных собак.
АрМИ проходит в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.
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АрМИ-2019УзбекистанКитайРоссияВ мире
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