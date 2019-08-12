Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ

ТАШКЕНТ, 12 авг - РИА Новости. Кинолог из команды Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" в рамках V Армейских международных игр под Москвой, это позволило узбекским военным занять второе место на соревнованиях, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства обороны страны.

"Участник из Узбекистана установил рекорд в Дог-биатлоне (индивидуальной гонке). Такого результата в этом конкурсе за пять лет никто не добился", - сказал представитель Минобороны. Он уточнил, что военный кинолог Садык Дилмуродов со своим четвероногим партнером - бельгийской овчаркой по кличке Клифт пробежали 1,6 километра за 5,59 минуты.

По данным ведомства, этот результат позволил команде Узбекистана по итогам конкурса занять второе место, разделив его с соперниками из Белоруссии. Победу одержали кинологии РФ, третье место заняли военные Казахстана.

Судейская коллегия оценивала правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута.

В международном кинологическом конкурсе приняли участие военные специалисты из пяти стран. Команды состояли из 10 человек: старший представитель команды, тренер, четыре основных и один резервный участник, три человека из группы обеспечения и пять служебных собак.