Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников

ТАШКЕНТ, 12 авг - РИА Новости. Город Коканд на востоке Узбекистана включен во Всемирный список городов-ремесленников (World Craft City), сообщает в понедельник информационное агентство "Дуне" при МИД страны.
"В преддверии первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства город Коканд включен во Всемирный список городов ремесленников", - говорится в сообщении. В агентстве напомнили, что международный фестиваль народно-прикладного искусства пройдет в Коканде 10-15 сентября.
10 февраля 2012, 01:19РИА Новости"Ручное чудо": белорусские ремесленники показали свои работы в ГомелеВ Гомеле 4 февраля впервые прошла выставка хэнд-мэйд изделий, которую провел местный клуб ремесленников. В городском центре культуры собрались гомельские мастера и гости из соседних регионов. Фотографии участника проекта "Ты - репортер".
По данным "Дуне", президент Всемирного совета ремесленников Рози Гринлис выразила надежду, что Коканд будет расширять свои международные обмены, активно сотрудничать с другими городами, включенными в список.
Всемирный список городов-ремесленников существует с 2014 года, в него уже включены 30 городов, добавили в "Дуне".
Город Коканд в Ферганской долине известен под разными названиями с X века, но его расцвет приходится на XVIII век, когда он стал столицей ханства. В его старогородской части сегодня по-прежнему расположены многочисленные цеха местных ремесел по изготовлению ювелирных изделий, ткацкого и гончарного ремесла. Наибольшую популярность приобрела местная школа пичокчи (изготовителей ножей).