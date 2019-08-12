Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников

ТАШКЕНТ, 12 авг - РИА Новости. Город Коканд на востоке Узбекистана включен во Всемирный список городов-ремесленников (World Craft City), сообщает в понедельник информационное агентство "Дуне" при МИД страны.

"В преддверии первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства город Коканд включен во Всемирный список городов ремесленников", - говорится в сообщении. В агентстве напомнили, что международный фестиваль народно-прикладного искусства пройдет в Коканде 10-15 сентября.

По данным "Дуне", президент Всемирного совета ремесленников Рози Гринлис выразила надежду, что Коканд будет расширять свои международные обмены, активно сотрудничать с другими городами, включенными в список.

Всемирный список городов-ремесленников существует с 2014 года, в него уже включены 30 городов, добавили в "Дуне".