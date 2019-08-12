Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта

ТОКИО, 12 авг - РИА Новости. Правительство Южной Кореи исключило в понедельник Японию из списка стран, которым предоставляются облегченные условия для экспорта, в ответ на аналогичные меры со стороны японских властей, передало в понедельник информационное агентство Правительство Южной Кореи исключило в понедельник Японию из списка стран, которым предоставляются облегченные условия для экспорта, в ответ на аналогичные меры со стороны японских властей, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап

В начале июня Япония объявила, что прекращает предоставление облегченных условий для закупок Южной Кореей трех видов японских материалов, используемых в электронной промышленности. В Сеуле расценили это как нарушение норм Всемирной торговой организации и пошли на ответные меры.

Министр промышленности и торговли Республики Корея Сон Юн Мо заявил журналистам, что Япония из первой категории экспортеров попадает во вторую из трех.

К ней относятся страны, которые, по мнению южнокорейского правительства, не соответствуют принципам международного экспортного контроля над торговлей ракетными технологиями, ядерными материалами, химическими веществами и продукцией двойного назначения.

Процесс получения разрешения на экспорт такой продукции в Южной Корее для Японии теперь потребует больше времени.

Со своей стороны Япония в начале июля заявила о потере доверия к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.