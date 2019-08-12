Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия

"Волга и, соответственно, Каспий для нас — важнейшие части важнейшей артерии жизни нашего большого государства, именно поэтому мы уделяем этому очень значительное внимание. <...> Такие программы, как оздоровление Волги, должны быть направлены на то, чтобы Волга сохраняла свое значение как место, где живут много наших людей".