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РИА Новости

Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия

09:22, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (слева) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (слева) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг — РИА Новости. В ближайшие годы на проекты по развитию российского Каспия и Волги направят около 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане.

"Волга и, соответственно, Каспий для нас — важнейшие части важнейшей артерии жизни нашего большого государства, именно поэтому мы уделяем этому очень значительное внимание. <...> Такие программы, как оздоровление Волги, должны быть направлены на то, чтобы Волга сохраняла свое значение как место, где живут много наших людей".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу развития Забайкальского края в городе Чита. 1 августа 2019
Дмитрий Медведев
Между тем следует провести экологическую экспертизу всех крупных проектов с участием специалистов из прикаспийских стран, в числе которых Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения, подчеркнул Медведев.
Как отметил глава кабмина, совместные планы, а также, в частности, развитие портовой инфраструктуры, наращивание товарооборота, привлечение инвесторов, помогут укрепить позиции государств "Каспийской пятерки" в глобальной экономике.
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Российский премьер-министр накануне прибыл в Туркменистан, где сегодня состоялось открытие первого Каспийского экономического форума. Мероприятие проходит в курортной зоне Аваза на берегу моря.
В пленарном заседании участвуют Медведев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
После этого пройдут двусторонние встречи, а президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава российского правительства посетят международную Каспийскую выставку инновационных технологий в порту Туркменбаши.
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Гурбангулы БердымухамедовРоссияЭкономикаКаспийский экономический форумКаспийское мореДмитрий МедведевТуркмения
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