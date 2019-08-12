Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев

"На форуме в Туркменбаши министры экономики наших стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе. Поставлена амбициозная цель - этот товарооборот увеличить, по сути, кратно", - заявил Медведев на первом Каспийском экономическом форуме, проходящем в эти дни в Туркмении.

Он отметил, что товарооборот России с прикаспийскими государствами за минувший год вырос на 3,5%. "Это неплохо, что рост есть. Хотя - очевидно - этот рост может быть и больше", - добавил премьер.