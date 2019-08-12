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РИА Новости

Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев

09:14, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев выступает на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
Дмитрий Медведев выступает на Первом Каспийском экономическом форуме. 12 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Министры экономики стран Каспийской пятерки (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения) договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в регионе, целью становится кратное увеличение взаимного товарооборота, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"На форуме в Туркменбаши министры экономики наших стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе. Поставлена амбициозная цель - этот товарооборот увеличить, по сути, кратно", - заявил Медведев на первом Каспийском экономическом форуме, проходящем в эти дни в Туркмении.
Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции в рамках Первого Каспийского экономического форума. 12 августа 2019
Вчера, 09:09РИА Новости
Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
Он отметил, что товарооборот России с прикаспийскими государствами за минувший год вырос на 3,5%. "Это неплохо, что рост есть. Хотя - очевидно - этот рост может быть и больше", - добавил премьер.
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Каспийский экономический форумДмитрий МедведевРоссияИранКазахстанЭкономика
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