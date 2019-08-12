Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил прикаспийским государствам сообща "вписывать" свои портовые мощности в евразийские транспортные цепочки и призвал более плотно координировать тарифную политику.
Выступая на первом Каспийском экономическом форуме в понедельник, он отметил, что развитие портовой инфраструктуры, как и совместные проекты, могут заметно укрепить позиции стран Каспийской пятерки в глобальной экономике.
"Чтобы привлечь на транскаспийские маршруты максимальный объем транзитных грузов, нужно сообща вписывать национальные портовые мощности в евразийские транспортно-логистические цепочки, более плотно координировать тарифную политику, развивать интегрированные логистические центры, быстрее подтягиваться к международным стандартам пассажирских и грузовых перевозок", - заявил Медведев.