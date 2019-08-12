Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии

Дмитрий Медведев на торжественном заседании международной конференции в рамках Первого Каспийского экономического форума. 12 августа 2019

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил прикаспийским государствам сообща "вписывать" свои портовые мощности в евразийские транспортные цепочки и призвал более плотно координировать тарифную политику.

Выступая на первом Каспийском экономическом форуме в понедельник, он отметил, что развитие портовой инфраструктуры, как и совместные проекты, могут заметно укрепить позиции стран Каспийской пятерки в глобальной экономике.