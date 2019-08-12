В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.

По его словам, Пенсионный фонд России проводит мониторинг, исключающий массовую отправку заявлений с одного IP-адреса. Это делается под контролем ЦБ и "Ростелекома" и позволяет отсечь ботов. Дроздов подчеркнул, что надо работать с гражданами и предупреждать их о потенциальных потерях при досрочной смене страховщика.

"Мы считаем, что это задача не только Пенсионного фонда, но и НПФ, которые в соответствии с законодательством являются равноправными страховщиками по обязательному пенсионному страхованию", - сказал Дроздов газете "Коммерсант"

Как рассказал председатель правления ПФР, по этому вопросу проводилось совещание в ЦБ, на которое пригласили все негосударственные пенсионные фонды. Им было предложено взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о потере инвестиционного дохода при подаче досрочного заявление до истечения пятилетнего периода, отметил он.

"Это правильно и для рынка, поскольку имидж системы НПФ страдает из-за потерь граждан. Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие", - отметил Дроздов.

Он уточнил, что ПФР договорился с ЦБ ежемесячно мониторить ситуацию. В частности, Пенсионный фонд ежемесячно отправляет данные по ходу переходной кампании и аналитику по ней в Банк России. Если ситуация не изменится, будут предложены дополнительные меры.

"Например, есть предложение отменить для НПФ возможность пользоваться услугами посредников при заключении новых договоров, есть предложение исключить норму о потере инвестиционного дохода при переходе раньше пяти лет и так далее. У нас есть на этот счет поручение президента о законодательном урегулировании этого вопроса при необходимости. Поэтому мы пока наблюдаем, но по результатам мониторинга к сентябрю будут подготовлены окончательные предложения", - добавил Дроздов.