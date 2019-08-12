Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T09:02Z
https://ria.ru/20190812/1557400858.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/65/1555986598_0:283:3014:1978_1036x0_80_0_0_5ecd494cc33d6e12ea3b01953ad26956.jpg
РИА Новости

В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда

09:02, 12 августа 2019
2505
© РИА Новости / Саид ЦарнаевМужчина стоит в очереди за пенсией
Мужчина стоит в очереди за пенсией
© РИА Новости / Саид Царнаев
Мужчина стоит в очереди за пенсией. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с  переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
По его словам, Пенсионный фонд России проводит мониторинг, исключающий массовую отправку заявлений с одного IP-адреса. Это делается под контролем ЦБ и "Ростелекома" и позволяет отсечь ботов. Дроздов подчеркнул, что надо работать с гражданами и предупреждать их о потенциальных потерях при досрочной смене страховщика.
"Мы считаем, что это задача не только Пенсионного фонда, но и НПФ, которые в соответствии с законодательством являются равноправными страховщиками по обязательному пенсионному страхованию", - сказал Дроздов газете "Коммерсант".
Как рассказал председатель правления ПФР, по этому вопросу проводилось совещание в ЦБ, на которое пригласили все негосударственные пенсионные фонды. Им было предложено взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о потере инвестиционного дохода при подаче досрочного заявление до истечения пятилетнего периода, отметил он.
Пенсионное удостоверение
29 июля, 12:11РИА Новости
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
"Это правильно и для рынка, поскольку имидж системы НПФ страдает из-за потерь граждан. Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие", - отметил Дроздов.
Он уточнил, что ПФР договорился с ЦБ ежемесячно мониторить ситуацию. В частности, Пенсионный фонд ежемесячно отправляет данные по ходу переходной кампании и аналитику по ней в Банк России. Если ситуация не изменится, будут предложены дополнительные меры.
"Например, есть предложение отменить для НПФ возможность пользоваться услугами посредников при заключении новых договоров, есть предложение исключить норму о потере инвестиционного дохода при переходе раньше пяти лет и так далее. У нас есть на этот счет поручение президента о законодательном урегулировании этого вопроса при необходимости. Поэтому мы пока наблюдаем, но по результатам мониторинга к сентябрю будут подготовлены окончательные предложения", - добавил Дроздов.
Он уточнил, что ПФР работает с Генпрокуратурой по мерам защиты прав граждан. В прошлом году нарушения были, как правило, при подаче заявлений почтой или курьером. С этого года ПФР не принимает такие заявления. Подать их можно лично или через представителя с нотариальной доверенностью.
1101045
Обсудить 3
Антон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вид на Гурзуф
В России прокомментировали протест Украины из-за поездки Путина в Крым
РИА
Новости
Паспорт гражданина Российской Федерации
В ПФР объяснили, как учеба влияет на пенсию
Министр просвещения России Ольга Васильева
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
Кассир в супермаркете
"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился
Лента
новостей
Глава ПФР Антон Дроздов
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Аферисты от имени банков списывают у владельцев карт миллионы
Украинские гривны
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Рыбаки ловят рыбу
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Деньги
Муж женщины-дворника рассказал о долге в два миллиарда
Крещение закончилось заявлением в полицию
Гатчинский священник прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город
Крещение закончилось заявлением в полицию
В Гатчине священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Искусственный интеллект
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Подмосковный дворник объяснила появление долга в два миллиарда рублей
00:40Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
00:35Источник: офицер турецких ВВС запросил убежище в Греции
00:19ВС Венесуэлы попросил лишить иммунитета еще трех оппозиционных депутатов
00:13На Камчатке объяснили, почему экскурсии в Долину гейзеров стоят так дорого
23:54Полиция начала проверку после нападения на сотрудницу тира в Анапе
23:44Игумен Фотий встретился с матерью ребенка после инцидента на крещении
23:41Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
23:04Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
22:52В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
22:50Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
22:50Еще трех человек выписали из больницы после ДТП с автобусом в Новороссийске
22:49Экс-офицер получил шесть лет за мошенничество почти на полмиллиарда рублей
22:47Депздрав Москвы начал проверку после гибели девушки от неизвестной болезни
22:46В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым
22:39В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
22:27Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
22:09"Оппозиционная платформа" рассчитывает возглавить три комитета в Раде
22:04Российские военные зафиксировали 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:01В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Лента новостейМолния