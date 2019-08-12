Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Минтруд представил правительству предложения по изменению статуса внебюджетных фондов - Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Тогда она говорила, что во втором квартале этого года планируется провести "концептуальные обсуждения с участием экспертов", а затем нужно будет приступить "к более серьезной, более конкретной работе" по вопросу статуса фондов.

Позже газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний (ППК). По данным газеты "Коммерсантъ", резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу.

"Пока идет обсуждение", - сказал Дроздов, отвечая на вопрос о статусе вопроса об организационно-правовой форме ПФР.

"Я думаю, что осенью дискуссия будет продолжаться", - добавил он.