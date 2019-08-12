В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT , как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.

По его словам, ребенку следует объяснить, что он, с одной стороны, становится взрослым и может сам координировать свою деятельность, а с другой, что учеба — это не игра, а возможность реализовать себя через обучение и соблюдение правил.

Собеседник RT также отметил, что школьные успехи зависят от усидчивости и внимательности ребенка. При этом результат может не соответствовать ожиданиям родителей.

"Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть материала не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребенка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию", — подчеркнул психолог.