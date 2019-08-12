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РИА Новости

В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе

08:57, 12 августа 2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.
По его словам, ребенку следует объяснить, что он, с одной стороны, становится взрослым и может сам координировать свою деятельность, а с другой, что учеба — это не игра, а возможность реализовать себя через обучение и соблюдение правил.
Собеседник RT также отметил, что школьные успехи зависят от усидчивости и внимательности ребенка. При этом результат может не соответствовать ожиданиям родителей.

"Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть материала не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребенка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию", — подчеркнул психолог.

Не менее важно отмечать старания детей на первых порах процесса обучения — в начальной школе. Если родители будут чувствительны к особенностям ребенка, то им будет легко поддерживать, направлять его и помогать справляться с трудностями, добавил эксперт.
Первоклассники на уроке
10 августа, 03:40РИА Новости
Эксперт рассказала, как не разориться при подготовке детей к учебному году
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Юрий ЗинченкоМинистерство здравоохранения РФОбщество
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