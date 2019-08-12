В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 авг – РИА Новости. Свыше 170 человек погибли за последнюю неделю в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии, пишет в понедельник журнал Свыше 170 человек погибли за последнюю неделю в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии, пишет в понедельник журнал India Today

Ранее СМИ сообщали о 147 жертвах стихии.

По данным экстренных служб, в наибольшей степени из-за непогоды пострадал штат Керала – здесь за последние четыре дня погибли не менее 72 человек, свыше 160 тысяч были эвакуированы. Только за последние сутки в этом регионе были зарегистрированы свыше 30 смертельных случаев. В ряде районов штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в учебных заведениях.

Тем временем, международный аэропорт Кочин – крупнейшая и самая загруженная воздушная гавань Кералы – по-прежнему остается закрытым.

В общей сложности из затронутых наводнениями районов в этих трех штатах были эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. Между тем, как информирует Метеорологический департамент Индии, грозовые ливни в этих регионах не прекратятся еще как минимум несколько дней.