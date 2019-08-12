Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать Каспийский региональный логистический центр.

Выступая на первом Каспийском экономическом форуме, открывшемся в понедельник в городе Туркменбаши (бывший Красноводск), туркменский лидер отметил, что Каспий расположен на перекрестке континентальных путей. По его словам, территория прикаспийских стран имеет прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион - на востоке, в Черное и Средиземное море - на западе, через Иран на Ближний и Средний Восток – на юге, и через Россию и далее в северном направлении - к побережью Балтийского моря.

По мнению главы Туркмении, такая конфигурация открывает перспективы создания устойчивых маршрутов по всем четырем направлениям, и для их нормального функционирования каспийские государства должны, прежде всего, наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой.

Бердымухамедов подчеркнул, что для странам региона нужно построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику и активнее работать над планами взаимодействия в транспортной сфере с четко прописанными алгоритмами действий и реалистичными сроками.