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РИА Новости

Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр

08:54, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов . Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать Каспийский региональный логистический центр.
Выступая на первом Каспийском экономическом форуме, открывшемся в понедельник в городе Туркменбаши (бывший Красноводск), туркменский лидер отметил, что Каспий расположен на перекрестке континентальных путей. По его словам, территория прикаспийских стран имеет прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион - на востоке, в Черное и Средиземное море - на западе, через Иран на Ближний и Средний Восток – на юге, и через Россию и далее в северном направлении - к побережью Балтийского моря.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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По мнению главы Туркмении, такая конфигурация открывает перспективы создания устойчивых маршрутов по всем четырем направлениям, и для их нормального функционирования каспийские государства должны, прежде всего, наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой.
Бердымухамедов подчеркнул, что для странам региона нужно построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику и активнее работать над планами взаимодействия в транспортной сфере с четко прописанными алгоритмами действий и реалистичными сроками.
"Я хотел бы вернуться к идее создания Каспийского регионального логистического центра, призванного стать структурой, координирующей нашу совместную деятельность в области формирования эффективного использования новых транзитно-транспортных коридоров, соединяющих Азию с Европой", - сказал глава государства.
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
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