Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума напомнил об ответственности прикаспийских государств за стабильность в регионе.

Российский премьер отметил, что участники форума сегодня обсуждают экономические и экологические темы, однако их невозможно отделить от тех угроз, с которыми так или иначе сталкиваются все страны.