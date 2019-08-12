Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума напомнил об ответственности прикаспийских государств за стабильность в регионе.
Российский премьер отметил, что участники форума сегодня обсуждают экономические и экологические темы, однако их невозможно отделить от тех угроз, с которыми так или иначе сталкиваются все страны.
"Терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция - это далеко не полный список. В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах", - подчеркнул он.