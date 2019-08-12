Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек

Сотрудники правоохранительных органов на дороге при въезде в Ачинск

КРАСНОЯРСК, 12 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате серии взрывов на военном полигоне под Ачинском выросло до 33 человек, сообщает Минздрав Красноярского края.

Пятого августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч человек. На следующий день возгорание ликвидировали.

По данным Минздрава, тогда пострадали 15 человек, из них один погиб на месте.

Новые взрывы на складе прогремели вечером 9 августа. Как сообщили в Минобороны, детонацию вызвало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами.

Ранения получили еще 18 человек, семь из них госпитализировали.

"Детей среди пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.