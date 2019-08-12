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РИА Новости

Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе

08:41, 12 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Природные пожары, которые бушуют сейчас в глухой бурятской тайге на площади порядка 67 тысяч гектаров, возникли не по вине человека, а из-за гроз, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.
"У нас порядка 67 тысяч гектаров леса горит. Все это грозовые пожары, не связанные с действиями человека", - сказал Цыденов.
Он отметил, что если оценивать статистику по количеству пожаров, то обычно около 60% из них возникают по вине человека, а 40% - природные. "Если брать по площади пожаров, то львиную долю занимают как раз природные пожары. Когда пытаются приписать эти пожары людям, якобы кто-то хочет горельник вырубить, это выглядит как минимум странно, потому что это происходит в таких неудобных местах, куда и человек-то не заходит, это в горах, куда не добраться и откуда ничего не доставить. Но там горит. Поэтому пожары в дальних районах тяжело тушить", - пояснил глава Бурятии.
По его словам, грозовые пожары всегда фиксируются. "И это не отписки. Легко определяется дерево, в которое попала молния. Его никак перепутать нельзя, оно как будто взорвалось изнутри. И пожары, которые мы списываем на грозы, имеют документальное подтверждение. Однажды возникновение пожара из-за грозы я видел лично, когда летел на вертолете. Летели в одну сторону, видели грозовое облако, молнии, на обратном пути через 20 минут в этом месте горела сопка. Хотя я сам к грозовым пожарам очень скептически относился. Когда только приехал в Бурятию, сам считал, что меня тут обманывают, возмущался, что просто не хотят работать, а в горных лесах сплошные браконьеры в лесу… Пока своими глазами не увидел", - рассказал Цыденов.
Лесной пожар
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Глава республики добавил, что на фоне соседних регионов, где этим летом установилась аналогичная жаркая сухая погода, обстановка с пожарами в Бурятии не такая тяжелая. Кроме того, по его информации, в республике достаточно эффективно налажена борьба с пожарами - 89% возгораний всегда тушатся в первые сутки.
Читайте полный текст интервью с Алексеем Цыденовым >>
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Алексей ЦыденовБурятияПроисшествия
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