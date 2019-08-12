В Хабаровске около 60 человек решили остаться на подтопленных дачах

ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Около 60 человек в Хабаровске отказались покидать дачные участки, подтопленные паводком, спасатели поддерживают связь с людьми, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По данным регионального правительства, подтоплены 1 тысяча 350 дач на островах реки Амур в Хабаровске.

"Спасатели на лодках проводят мониторинг обстановки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где располагаются в основном дачные и садоводческие товарищества. Большинство горожан заранее покинули свои наделы, тем не менее, порядка 60 человек до сих пор остаются на дачах", - информирует хабаровское ГУ МЧС.

Как отмечает спасательное ведомство, люди самостоятельно ведут мониторинг уровня воды, у них есть лодки, автономные источники электроэнергии, мобильные телефоны, запас продуктов и воды.

"В случае нештатной ситуации спасатели готовы оперативно оказать помощь. С людьми проведены беседы, уточнены контактные данные, постоянно поддерживается связь", - говорится в сообщении.