Второй Каспийский экономический форум планируют провести в Астрахани

ТУРКМЕНБАШИ (Туркменистан), 12 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил участников проходящего в эти дни в Туркмении первого Каспийского экономического форума в Астрахань, где планируется провести следующий такой форум.

"Хочу еще раз поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Курбан-байрам и пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий - второй - Каспийский экономический форум", - заявил Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума в Туркмении.