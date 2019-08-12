В Бурятии возникла очередь из инвесторов, желающих стать резидентами ТОР

УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Много инвесторов, желающих стать резидентами территории опережающего развития (ТОР), появилось в Бурятии, власти республики ведут тщательный отбор, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Алексей Цыденов.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития "Бурятия".

По словам Цыденова, реализация проектов резидентов, которые первыми вошли в ТОР, идет полным ходом, в частности, в Селенгинске, где в составе территории опережающего развития планируется строительство птицефабрики, в этом году заканчивается ее проектирование. "Именно статус резидента ТОР дал инвестору уверенность в возможности реализации проекта. Компания зарегистрирована, юридический адрес получен, уставной капитал сформирован, проектная документация в экспертизу передана, земельный участок сформирован", - отметил глава Бурятии.

Цыденов уточнил, что в тепличный комплекс, в первый этап которого планируется инвестировать 2 миллиарда рублей, инвестор уже вложил в подготовку земли около 500 миллионов рублей. "И ТОР уже сейчас дал стимулирующий эффект для того, чтобы даже сомневающийся инвестор сказал: "Все. Не сомневаюсь. Пошел", - заявил Цыденов.