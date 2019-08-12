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РИА Новости

В Бурятии возникла очередь из инвесторов, желающих стать резидентами ТОР

08:33, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов
Временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов
© РИА Новости / Марк Агнор
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Временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Много инвесторов, желающих стать резидентами территории опережающего развития (ТОР), появилось в Бурятии, власти республики ведут тщательный отбор, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Алексей Цыденов.
В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития "Бурятия".
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По словам Цыденова, реализация проектов резидентов, которые первыми вошли в ТОР, идет полным ходом, в частности, в Селенгинске, где в составе территории опережающего развития планируется строительство птицефабрики, в этом году заканчивается ее проектирование. "Именно статус резидента ТОР дал инвестору уверенность в возможности реализации проекта. Компания зарегистрирована, юридический адрес получен, уставной капитал сформирован, проектная документация в экспертизу передана, земельный участок сформирован", - отметил глава Бурятии.
Цыденов уточнил, что в тепличный комплекс, в первый этап которого планируется инвестировать 2 миллиарда рублей, инвестор уже вложил в подготовку земли около 500 миллионов рублей. "И ТОР уже сейчас дал стимулирующий эффект для того, чтобы даже сомневающийся инвестор сказал: "Все. Не сомневаюсь. Пошел", - заявил Цыденов.
Он пояснил, что появились потенциальные инвесторы, планирующие стать резидентами ТОР "Бурятия" "Желающие есть, их много, но пока публично о них говорить рано. Мы проводим тщательный отбор кандидатов в резиденты", - сказал глава республики.
Читайте полный текст интервью с Алексеем Цыденовым >>
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Алексей ЦыденовБурятияУлан-УдэЭкономика
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