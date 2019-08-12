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РИА Новости

Глава Туркмении назвал главную задачу Каспийского региона

08:32, 12 августа 2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ТУРКМЕНБАШИ, 12 авг - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назвал развитие энергетического партнерства главной задачей для государств Каспийского региона.
Выступая на первом Каспийском экономическом форуме, открывшемся в понедельник в городе Туркменбаши (бывший Красноводск), глава туркменского государства отметил, что крупные запасы углеводородного сырья в недрах Каспийского моря и на прилегающих к нему территориях при их эффективном использовании могут дать сильный энергетический импульс для динамичного и качественного роста национальных экономик как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств.
"Энергия Каспия должна стать основой динамичного развития экономики региона. И в свою очередь с этим связаны наступление благоприятных социальных последствий – создание новых рабочих мест, повышение качества и уровня жизни людей, строительство социальной инфраструктуры", - подчеркнул Бердымухамедов.
По словам туркменского лидера, индустриальный рост во многом связан с увеличением добычи углеводородов, который способен принципиально изменить весь экономический ландшафт в этой точке земного шара, интегрировать Прикаспий в глобальное экономическое пространство как равноправного и эффективного партнера.
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