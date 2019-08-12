Глава Туркмении назвал главную задачу Каспийского региона

Выступая на первом Каспийском экономическом форуме, открывшемся в понедельник в городе Туркменбаши (бывший Красноводск), глава туркменского государства отметил, что крупные запасы углеводородного сырья в недрах Каспийского моря и на прилегающих к нему территориях при их эффективном использовании могут дать сильный энергетический импульс для динамичного и качественного роста национальных экономик как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств.